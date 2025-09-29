女優・山口智子(60)が29日、自身のインスタグラムを更新。大ファンという作家との2ショットを公開した。山口は「江國香織さんの作品の大ファンです」と書き出し、「旅を語る会でご一緒して以来、同じ1964年生まれというご縁もあり意気投合。今回「ベサメムーチョ」でのおしゃべりにも参加してくださいました」と、自身がパーソナリティーを務めるラジオ番組で、作家の江國香織さんと共演したことを報告。2ショットを公開し「