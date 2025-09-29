ヤクルトは２９日、戦力外通告を行った９選手を以下の通り発表した。【投手】山本大貴、金久保優斗、山下輝、原樹理、宮川哲、竹山日向、鈴木康平【捕手】中川拓真【外野手】西川遥輝２０１５年ドラフト１位の原は１０年目の今季、１軍登板なしに終わった。通算１２４試合で２７勝４３敗、防御率４・１４だった。球団事務所で取材に応じ、「いつかはくることなんで、それが今ということですね」と無念の表情を浮かべた。