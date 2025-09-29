◆日本選手権近畿地区最終予選▽代表決定戦ミキハウス２―０日本新薬（２９日・淡路佐野運動公園第一野球場）社会人野球・日本選手権大会（１０月２８日開幕・京セラＤ）の近畿地区最終予選代表が行われ、ミキハウスが日本新薬を下し、第３代表として２年連続出場を決めた。先発した元巨人・高橋優貴投手は左足負傷のアクシデントがありながらも、７回途中５安打、１四球、無失点と好投した。初回、先頭打者に右前打を許し