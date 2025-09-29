29日午前、東京・羽田空港の敷地内にある解体工事現場で火事がありました。作業員にケガはなく、この火事による飛行機の運航への影響もなかったということです。警視庁などによりますと、29日午前9時すぎ、東京・羽田空港で「黒い煙が出て燃えている」と通報がありました。現場は、現在は使用していない飛行機の格納庫の解体工事現場で、火はおよそ900平方メートルを焼き、およそ2時間半後に消し止められ、作業員26人にケガはあり