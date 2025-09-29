漫才の賞レース「THESECOND」の歴代王者3組による「漫才匠」大阪公演（10月27日、なんばグランド花月）の発表会見が29日、大阪市内であり、出演する23年王者・ギャロップ、24年王者・ガクテンソク、25年王者・ツートライブと実力派漫才師3組6人が勢揃いした。結成16年以上の漫才コンビのトーナメント「THESECOND」。3大会続けて大阪で腕を磨いた吉本興業所属の“匠”の漫才コンビが優勝した。劇場の数、賞レースの多い関西