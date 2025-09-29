タレントの杉浦太陽（４４）が２９日、都内で行われた「Ａｍｅｂａ教育Ｍｅｅｔｕｐ」に出席した。８月に妻でタレントの辻希美（３８）との間に第５子となる次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生し、子育ての喜びを語った。５児のパパとなった杉浦は「新鮮な気持ち。７年ぶりの育児、１８年ぶりの女の子でどう扱っていいか」と育児のブランクと格闘しながら、次女と目が合うようになったと明かして「０歳児の笑顔にメロメロ。生