Bリーグ2部（B2）のライジングゼファー福岡の主要スポンサーである「やずやグループ」は29日、福岡市内で会見し、新アリーナを福岡市東区の「香椎照葉アイランドアイ内」に建設すると発表した。収容は約6000人。来夏に着工し、29年3月の開業を目指し、福岡が本拠地として使用するほか、アマチュアのバスケットボール大会などへの聖地を目指す。施設はやずやグループの民設民営となる。26年スタートの最上位カテゴリー「Bリー