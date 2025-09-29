アメリカ中西部ミシガン州にある教会で礼拝の最中に銃乱射事件が発生し、少なくとも4人が死亡、8人がけがをしました。【映像】黒煙と炎が立ち上る教会（現地の様子）事件が起きたのは、デトロイト近郊にあるモルモン教の教会です。警察によりますと、大規模な礼拝中に男が車で教会の正面に突っ込み、建物の中に向けて銃を乱射したということです。これまでに4人が死亡し、8人がけがをしています。容疑者はミシガン州在住の40