【「Old Resta」FLAT TOTE（全5種）】 価格：1,628円 【「Old Resta」刺繡メッシュポーチ（全8種）】 価格：L1,958円／M1,518円 9月29日発売 【拡大画像へ】 日本出版販売は、オリジナル雑貨ブランド「Old Resta（オールドリスタ）」から、誰もがよく知る文具メーカー、マルマン、古川紙工、パイロット、フエキと