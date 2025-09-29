YZERRが、10月21日より放送のアニメ『モンスターストライク デッドバースリローデッド』のエンディングテーマを担当する。 （関連：【映像あり】YZERRがEDを担当するアニメ『モンスターストライク デッドバースリローデッド』ティザーPV） 本アニメは、スマートフォンアプリ『モンスターストライク』のアニメ作品。9月28日にティザーPVが公開され、オ