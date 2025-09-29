住友重機械工業は５日続伸。日本経済新聞電子版が２６日、「造船最大手の今治造船と住友重機械工業が船体建造で協業することが２６日わかった」と報じた。来年で商船建造を終える予定だった傘下の横須賀造船所を活用するという。同日の株価はこの報道に反応して上昇しており、週明けのきょうも引き続きこれを材料視した買いが入っているようだ。 出所：MINKABU PRESS