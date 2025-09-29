コンビニエンスストアのパート従業員が、客から現金をだましとったとしてきょう（29日）逮捕されました。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、岡山県美作市のコンビニエンスストアのパート従業員の女（49）です。 警察によりますと、女は4月18日午後1時半ごろ、コンビニで客の女性から収納代行の支払い代金として、1万円札14枚を受け取ったにもかかわらず、1枚を隠し「13万円しかないけれど数えてみますか」などとうそを言