（花蓮中央社）東部・花蓮県でせき止め湖から水があふれて発生した洪水被害で、29日午前、新たに男性1人が遺体で発見された。死者は同日午前10時現在で18人になった。死者は、大きな被害が出た光復郷市街地から約7キロ離れた下流域の川岸で見つかった。県消防局によると、すでに安置所に搬送されており、検死を行って身元を確認するという。中央災害対策センターによれば、7人が依然として行方不明となっている。負傷者は107人。洪