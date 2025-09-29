東京都と東京観光財団が実施する、“東京のあした”を考える都民参加型イベント「あしたの東京プロジェクト」(全3回)。【写真】丸の内や皇居外苑など、江戸の歴史・文化が息づく街並みを散策！2025年9月23日には、今年度のイベントの第1弾となる「江戸東京歴史ツーリズム」が、東京・丸の内エリア、皇居外苑エリアにて行われた。親子で楽しむ「江戸東京歴史ツーリズム」が開催！東京駅の前で記念撮影本プロジェクトは、“今まで知