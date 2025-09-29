★小島奈津子・近藤サトがご褒美体験教室を調査★秋は涼しくなり、新しいことを始めたくなる季節30年来の仲良し小島奈津子と近藤サトが今人気の自分時間を楽しむ「ご褒美体験教室」を聞き込み調査！【出演者】 小島奈津子・近藤サト【ご紹介した教室】・東京會舘クッキングスクール・和なはアートフード協会・富ヶ谷食事研究所・世田谷区 次大夫堀自然体験農園・品川区 レディースフィットネス・Lady Dance School 渋谷校