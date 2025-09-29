サンコーは9月24日、両面ヒーター付きの屋台焼きメーカー「回転羽つき屋台焼き『ぐるり庵』」をサンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどで発売した。カラーはクリームホワイトとブラックの2色展開で価格は1万2800円。●回転する！ たこ焼きはもちろん、大判焼き、たい焼きまで作れるオールラウンダー新製品は、本体ごと回転させて素早くムラなく焼き上げられるのが特徴の屋台焼きメーカー。高火力ヒータ