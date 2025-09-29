木村拓哉が自身のInstagramを更新。雑誌撮影の合間に撮られたと思われる1枚を公開した。 【画像】木村拓哉の貴重なメイクショット／私服＆プライベートショット＆撮影の裏側 ■モノクロで切り取られた木村拓哉の“メイク中ショット” 木村は「本日は、とある雑誌の撮影！スタッフの皆さん宜しくお願いいたします」とコメントを添え、メイク中の様子を投稿。 公開された写真はモノクロで、木村はヘアピンで前髪をアップに