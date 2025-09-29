こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。今年は厳しい残暑が続き、犬の散歩や車を運転する際に、まぶしい乱反射光から目を守ってくれる偏光サングラスが欲しいなあ、と思っていました。しかし、偏光サングラス＝高価というイメージがあったので、購入をためらっていたところ、コスパ抜群な偏光サングラスを発見しました。Coleman（コールマン）の「偏光サングラス」は、Amazonだと1,000円台