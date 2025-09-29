ALSOK杯第75期王将戦（毎日新聞社、スポーツニッポン新聞社、日本将棋連盟主催）は藤井聡太王将への挑戦権を争う挑戦者決定リーグが開幕。９月26日（金）には菅井竜也八段―大橋貴洸七段の一戦が関西将棋会館で行われました。対局の結果、得意のゴキゲン中飛車を駆使した菅井八段が127手で勝利。２年ぶりの王将挑戦に向けて好スタートを切りました。○フレッシュな同学年対決２年前の王将リーグでは渡辺明九段、羽生善治九段らそう