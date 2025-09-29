Photo: Kyle Barr - Gizmodo US SoCメーカーのQualcomm（クアルコム）が、製品発表イベント「Snapdragon Summit 2025」にて、最新のPC向けチップ「Snapdragon X2 Elite」と「Snapdragon X2 Elite Extreme」を発表しました。この新たなチップはその名の通り、Snapdragon Xシリーズの後継モデル。そしてX2 Elite / Elite Extremeともにフラグシップレベルのチップといえるでしょう。ベンチマー