プロ野球の第1次戦力外通告期間が29日に始まり、ヤクルトは9選手に来季の契約を結ばない旨を通告。21年ドラフト1位の山下輝投手（26）は東京・北青山の球団事務所で通告後、現役を引退する考えを示した。「自分で今年1年ダメだったら辞めようと思っていたので、全然満足しています。野球は選手としては、もうやりません。もう野球はやりきったなっていう感じですね」。さばさばした表情で自らの決断を語った。法大から21年の