成人女性2人の遺体が見つかった広島市南区の現場付近＝29日午後1時33分29日午前10時15分ごろ、広島市南区東雲1丁目、山下君江さん（73）の住宅兼美容院で女性2人の遺体が見つかった。広島南署によると、1人は首にひも状の物が巻き付いていて、山下さんの娘で近くに住む美容師上橋友美さん（51）と確認された。もう1人は山下さんとみられ、背中に包丁のような刃物が刺さっており、無理心中の可能性も含めて調べている。上橋さん