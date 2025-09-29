フィギュアスケートのアイスダンスで新カップルを結成した紀平梨花（トヨタ自動車）と西山真瑚（オリエンタルバイオ）に対し、五輪女王からエールが届いた。２９日に拠点のカナダからオンラインで行われた会見では、２０２６年ミラノ・コルティナ五輪への思いについて言及。スピードスケート女子で１８年平昌五輪２冠の高木菜那さんも会見に参加しており「ルールとかは関係なく、やるからには勝ちたいと思うだろうし、五輪を目