ロッテは29日、10月1日から掲示される千葉県共同募金会による赤い羽根共同募金運動のポスターに千葉ロッテマリーンズの田中晴也投手、中森俊介投手、寺地隆成捕手、藤原恭大外野手、山本大斗外野手の5選手が起用されると発表した。ポスターは赤い羽根共同募金運動が実施される10月1日から2026年3月31日まで千葉市内の学校237校や千葉県内公共施設や商業施設、公共交通機関などで掲示される。