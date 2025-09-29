阪神・岩崎優投手（３４）が、２９日に引退を発表した原口文仁内野手（３３）への想いを語った。「最初驚いたのと、寂しさはもちろんありますよね…」と率直な胸中を明かした左腕。帝京高から２００９年ドラフト６位で入団した原口と国士館大から２０１３年ドラフト６位でプロ入りした岩崎は、入団年度こそ違えど同学年として仲を深めた。原口は１３年に椎間板ヘルニアのため育成契約となるなど度重なる故障に泣かされたが、１