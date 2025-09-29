【モデルプレス＝2025/09/29】歌手の鷲尾伶菜が27日、自身のInstagramを更新。美しいウエストラインが際立つコーディネートを公開した。【写真】鷲尾伶菜、ミニ丈衣装で美ウエスト披露◆鷲尾伶菜、美ウエスト際立つ黒コーデ披露鷲尾は「渋谷」とコメントし、渋谷の街中で美しいウエストラインが際立つクロップド丈の黒いトップスとボトムスのスタイリングを披露した。引き締まったウエストを強調し、モノトーンでまとめたクールな