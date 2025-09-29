◆パ・リーグオリックス―楽天（２９日・京セラドーム大阪）オリックス・山口廉王投手が２９日、１軍に合流した。仙台育英（宮城）から昨秋のドラフト３位で入団した、最速１５３キロの直球が魅力の大型右腕。高卒１年目ながら、ウエスタン・リーグでは７先発を含む９試合に登板。２勝２敗、防御率２・８３と一定の結果を残し、自身初の１軍合流を果たした。同２位の寺西成騎投手、救援左腕の山田修義投手らも合流した。