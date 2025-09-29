山形県の山形市と天童市の住宅街で、28日夜から29日未明にかけてクマの目撃が相次ぎ、市や警察が注意を呼びかけています。山形市によりますと、28日午後6時55分ごろ、山形市鈴川町4丁目の市道でクマ1頭が目撃されました。およそ6時間後の29日午前1時ごろ、そこから900メートルほど東にある山形市高原町の住宅街の路上でもクマ1頭が出没し、さらに20分後にも近くで目撃されるなど一帯をうろいていたということです。クマの出