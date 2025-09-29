日本冷凍食品協会は、公式の協会ホームページと消費者向けの情報サイト「冷食オンライン」をこのほど全面リニューアルした。「見やすく、分かりやすい」をテーマに、業界向けと消費者向けの情報を整理して必要なページにアクセスしやすくした。協会HPでは、新しくなった「冷凍食品認定制度」「認定マーク」を分かりやすく周知するほか、10月18日「冷凍食品の日」の活動、全国各地で実施している「調理講習会」などの情報を提供する