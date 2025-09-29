初の2万円です。金の小売り価格が最高値を更新し、初めて1グラム当たり2万円を超えました。貴金属の販売などを行う田中貴金属の発表によりますと、きょう午前の金の店頭小売価格は、1グラム当たり税込みで2万18円となりました。金の価格が2万円を超えるのは初めてです。ウクライナ侵攻や中東情勢の緊迫化など、地政学的なリスクの高まりを受け、資産を比較的安全とされる「金」に移す動きが出ています。また、アメリカの利下げ観測