香川県の文化をテーマにした宿泊施設「ＵＤＯＮｎａＨＯＴＥＬ琴平」が、琴平町の金刀比羅宮参道沿いに完成し、内覧会が開かれた。うどんをイメージさせる寝具や壁紙がそろう客室、夜食としてうどんを提供するバーなどを備える。開業は１０月３日。銘菓「灸まん」製造で知られる「こんぴら堂」が所有、コロナ禍で２０２０年に閉館した元旅館の建物を改装。「穴吹エンタープライズ」（高松市）が運営する。４階建て、延