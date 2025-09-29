元気そうで何よりだ。安田大サーカスのクロちゃんが9月26日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」に生出演。声が出ない状態ながらも筆談で対応し、共演者たちを大いに盛り上げた。【映像】声が出さないクロちゃんのフリップトーククロちゃんは24日、声帯ポリープ手術を行ったことを公表。翌25日に退院した。そんなこともあり、この日はボートレース解説として準レギュラーを務めるLLRの福田恵悟が進行役。こ