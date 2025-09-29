現役弁護士でピン芸人のこたけ正義感（39）が29日、X（旧ツイッター）を更新。「幕間」（まくあい）の読み方について説明した。「幕間」は「芝居の演技が一段落して幕をおろしているあいだ。芝居の休憩時間」を意味する。こたけは一般ユーザーがつづった「おれまじで割と近年まで『幕間』を『まくま』って読んでたからね……だって、誰も言ってくれなかった！誰もこれが間違いだなんて言ってくれなかった！」との投稿を引用。