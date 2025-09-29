元イングランド代表で、プレミアリーグで活躍したジョンジョ・シェルヴェイが、アラブ首長国連邦（UAE）の3部リーグに所属するアラビアン・ファルコンズに電撃移籍した。プレミアリーグでの実績を持つ同選手が、中東の下部リーグへフリーで移籍するという、この異例のキャリアチェンジは大きな驚きをもって伝えられている。『The Sun』が報じている。シェルヴェイは、チャールトンの下部組織出身で、2010年にリヴァプールに加入。