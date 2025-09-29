楽天ペイメントとぐるなびは、抽選で2000ポイントが当たる「楽天ぐるなびでネット予約・来店&楽天ペイでチャージ残高送付or受け取ると抽選で2,000ポイントプレゼント！」を開催する。期間は10月1日～10月31日。 期間中、「楽天ぐるなび」からネット予約後に店舗に来店、またキャッシュレス決済アプリ「楽天ペイ」で楽天キャッシュを送付もしくは受け取るなどの条件を満たすと、抽選で499人に楽天ポイント