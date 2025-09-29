おかっぱダンスチームのアバンギャルディが、10月5日からABCテレビ『ぺこぱのまるスポ』（前11：10〜11：50※関西ローカル）にレギュラー出演する。テレビ番組初レギュラーとなる。【画像】『ぺこぱのまるスポ』ロゴ『ぺこぱのまるスポ』は、お笑いコンビ・ぺこぱらが、スポーツに関わる情報をまるっと紹介する番組。アバンギャルディのほか、アシスタントはABCテレビの若手アナウンサーが回替わりで務めることになり、フレ