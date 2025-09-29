新型コロナワクチン接種後に息子を亡くした、2組の遺族の思いを聞きました。因果関係はわからないとしながらも、救済を認める国の矛盾に憤りも。 【画像】新型コロナワクチン接種の翌日に27歳息子が死亡「熱が40度台になって苦しいとLINEが…」突然家族を失った遺族たち あれから3年「時間は止まったまま」 東京都内に住む50代の女性。3年前の4月、当時27歳の長男を亡くしました。（長男を亡くした女性）「信じられないというか