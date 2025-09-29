大阪・ＡＢＣテレビ（テレビ朝日系列）は２９日、２０２５年度上半期（３月３１日〜９月２８日）の年間個人視聴率で、全日帯、ゴールデン帯、プライム帯でいずれも１位を獲り、３冠を獲得したと発表した。３冠は昨年度の上半期、下半期に続き３半期連続。昨年度は年度としても１２年ぶりの３冠に輝いている。全日帯（午前６時〜深夜０時）は３・４％、ゴールデン帯（午後７時〜１０時）は４・９％、プライム帯（午後７時〜１