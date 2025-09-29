ヤクルトは２９日、戦力外通告を行った９選手を以下の通り発表した。【投手】山本大貴、金久保優斗、山下輝、原樹理、宮川哲、竹山日向、鈴木康平【捕手】中川拓真【外野手】西川遥輝昨年巨人を戦力外となり、２年連続で戦力外となった育成・鈴木はイースタンで２８試合に登板。３勝４敗、防御率４・９６だった。「何か、すっきりした部分もありますけどね。こうやって支配下になれなくても、ヤクルトの若い子と話しも