幼稚園バス事故で男性運転手死亡、園児と教諭の計10人を搬送 千葉・鎌ケ谷

2025年9月29日 13時52分

ざっくり言うと

千葉県鎌ケ谷市で29日朝、幼稚園バスが送迎中に住宅に突っ込んだ事故
運転手の男性が死亡したほか、教諭と園児あわせて10人が病院に運ばれた
けがをした園児は唇を切るなどして治療を受けたが、いずれも軽傷だという