◇卓球WTT中国スマッシュ(9月25日〜10月5日、中国)女子シングルス1回戦が29日に行われ、世界ランク13位の早田ひな選手が同24位のフランスのユエン選手に3-0(11-7、11-2、11-5)でストレート勝利を飾りました。第1ゲームは終盤以降に突き放し、ゲームを奪取。第2ゲームは7連続でポイントを奪うなど、勢いに乗り11-2の大差で連取します。続くゲームも危なげない試合運びで、フランスの40歳ベテラン相手に、試合時間22分での快勝とな