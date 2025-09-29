フィギュアスケート女子の紀平梨花（トヨタ自動車）と、アイスダンス冬季アジア選手権大会銅メダルの西山真瑚（オリエンタルバイオ）が２９日、オンライン会見に臨み、新たにカップルを結成することを明かした。紀平は「これまでのシングルの人生からは考えられなかったような感じ。アイスダンスというもの自体はすごく楽しめていて、ワクワクする大きなチャレンジになる。全力で頑張っていきたい」と意気込み、西山は「『りかし