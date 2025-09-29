実業家・西村博之（ひろゆき）氏（48）が29日に自身のX（旧ツイッター）を更新。自民党総裁選に立候補している5候補の英語対応についてつづった。総裁選に立候補している小泉進次郎農相、小林鷹之元経済安全保障担当相、茂木敏充前幹事長、林芳正官房長官、高市早苗前経済安保担当相は28日、「ニコニコ生放送」などで配信された「総裁候補vs中高生『日本の未来』討論会」に登壇。中学・高校生約30人と意見を交わす中で、米ニ