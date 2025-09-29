銀座コージーコーナーは、2025年のクリスマスシーズンに向けて、全国の生ケーキ取扱店でクリスマスケーキの予約受付を開始しました。バラエティ豊かなケーキが揃い、苺やチョコの定番ケーキから予約限定・数量限定のプレミアムケーキまで、全20種類をラインアップ。さらに、店頭予約特典として、数量限定のオリジナルクリスマスケーキ皿もプレゼント！家族や友