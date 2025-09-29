中日ドラゴンズ選手会と株式会社中日ドラゴンズは29日、能登半島にて起きた災害で被災された方を支援するため、チャリティーオークション「能登とともに-with Dragons-」を開催することになったと発表した。今回は選手使用済み野球道具に各選手の直筆サインを入れて出品。収益金全額（一部諸経費を除く）は、能登半島で被災された方々の救援に役立てる予定だ。〈出品期間〉2025年9月29日（月）13：00頃から2025年10月5日（日