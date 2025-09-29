阪神は29日、原口文仁内野手が今季限りでの現役引退を発表した。原口は09年ドラフト6位で阪神に入団し、16年に一軍初出場を含む107試合に出場して、打率.299、11本塁打、46打点がキャリア16年の中でのシーズン自己最高の成績。近年は主に代打を仕事場にし、今季は15試合に出場して、打率.067、2打点だった。通算は563試合に出場して、打率.269、29本塁打、152打点。