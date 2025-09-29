今月（9月）岡山県高梁市の倉庫から30キロのコメ1袋を盗んだ疑いで無職の男が再逮捕されました。男は軽トラックを盗んだ疑いですでに逮捕されています。 建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、高梁市巨瀬町の無職の男（42）です。警察によりますと男は今月15日午後5時ごろから16日午前10時10分ごろまでの間に、高梁市内の建設業の会社の倉庫から、会社が管理する30キロのコメ1袋（時価1万6,000円相当）を盗んだ疑いが持たれて