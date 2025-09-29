「本日のカウントダウン断念なり」NHK連続テレビ小説「ばけばけ」のヒロイン・郄石あかり(22)＝宮崎県出身＝の?寝顔ショット?が反響を呼んでいる。物語は明治時代の島根・松江が舞台。郄石は、怪談を愛する没落士族の娘・松野トキを演じている。自身のインスタグラムで、29日の初回放送まで毎日投稿していたが、この日は「トキ本日のカウントダウン断念なり。マネージャー」と投稿。撮影の合間に眠ってしまった