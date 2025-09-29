静岡県東伊豆町で9月28日夜、250人が巨大な石を引っ張る「石曳き道灌まつり」が行われました。 【写真を見る】静岡県東伊豆町で行われた250人が巨大な石を引っ張る「石曳き道灌まつり」の様子 東伊豆町の熱川海岸で行われた「石曳き道灌まつり」は、室町時代の武将、太田道灌が、伊豆半島の石で江戸城の石垣を築いたという逸話にちなみ、参加者が巨大な石を引っ張ります。 石の大きさは高さ1.2メートル、幅1.3メー