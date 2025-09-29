静岡県伊東市の田久保真紀市長は9月29日午前、市議会解散後初めての定例記者会見に臨み、今後新たに市長が就任した際には学歴証明書などを提出するなど新たな方針を発表しました。 ＜伊東市 田久保真紀市長＞ 「履歴書、公表用経歴書、住民票、運転免許証または個人番号カード、最終学歴の学歴証明書、公表用経歴書に記載された職歴証明書等を就任した日から21日以内に提出することとして整備しました。いわゆる問題がある